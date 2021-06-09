3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء عن مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية من طراز "مي-17" تابعة لسلاح الجو، لدى هبوطها اضطراريا في ولاية وردك جنوب غربي كابل مساء الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان لها إن المروحية أرسلت إلى المنطقة لنقل الجرحى من أفراد القوة الأمنية هناك.

وأوضحت الدفاع الأفغانية أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا وأصيب آخر في الحادث.

وعزا البيان وقوع الحادث لأسباب فنية، فيما أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن إسقاط المروحية.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية