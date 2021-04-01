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مقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب أفغانستان

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مقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
صورة من الأرشيف
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أعلن رئيس مجلس ولاية هلمند في أفغانستان، عطا الله أفغان، أن 3 أشخاص قتلوا وأُصيب 4 آخرون في حادث تحطم مروحية عسكرية، اليوم الخميس في الولاية.

وقال رئيس مجلس الإقليم في تصريح صحفي، إن أسباب تحطم المروحية لا تزال مجهولة.

وفي وقت لاحق أعلن ممثل حركة "طالبان"، قاري محمد يوسف أحمدي، في بيان، أن المروحية أسقطتها الحركة في منطقة فاشير بولاية هلمند، مضيفا أن هناك 5 قتلى، هم قائد الجيش الأفغاني، وثلاثة جنود وطيار، وهناك جرحى.

هذا ولا تزال أعمال العنف مستمرة بين مسلحي "طالبان" والقوات الحكومية، رغم مفاوضات السلام التي تجريها  الحكومة الأفغانية وممثلين عن الحركة.

المصدر: نوفوستي

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