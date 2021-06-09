ترامب يهنئ نيجيريا بحجبها "تويتر"

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيجيريا بحجبها موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في أعقاب تجميد "تويتر" حساب الرئيس النيجيري محمد بخاري.

وقال ترامب في بيان له: "تهاني لدولة نيجيريا التي حجبت "تويتر" لأن الأخير حجب رئيسها"، مضيفا أن "مزيدا من الدول يجب أن تحجب "تويتر" و"فيسبوك" لعدم سماحهما بالتعبير الحر والمفتوح".

وتوقع ترامب أنه سيظهر هناك منافسون لـ"تويتر" و"فيسبوك" سيتغلبون عليهما.

وتساءل: "من هم ليحددوا ما هو الخير والشر إذا كانوا يمثلون الشر هم أنفسهم؟".

وأضاف الرئيس السابق الذي تم حذف حساباته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى: "ربما كان علي أن أفعل ذلك عندما كنت رئيسا، لكن زوكربرغ كان يتصل بي باستمرار وقدم إلى البيت الأبيض للغداء وكان يقول لي إنني عظيم".

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وختم ترامب بيانه بالرقم 2024 مع علامة استفهام في إشارة محتملة إلى نيته الترشح للرئاسة الأمريكية خلال الانتخابات المقبلة.

يذكر أن "تويتر" علقت حساب الرئيس النيجيري محمد بخاري بعد نشره تغريدة فيها إشارة إلى الحرب الأهلية في نيجيريا في 1967 – 1970 وتهديدات للمتمردين الذين هاجموا مختلف المواقع في البلاد.

وعقب ذلك قررت سلطات نيجيريا حجب موقع "تويتر"، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من دائرة واسعة من المستخدمين بشأن "نشر معلومات مضللة وأخبار مزيفة" على هذا الموقع.

المصدر: RT