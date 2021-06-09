بوشكوف ينصح بايدن بعدم استعراض عضلاته أمام بوتين في قمتهما المنتظرة

قدم السناتور الروسي أليكسي بوشكوف نصيحة للرئيس الأمريكي جو بايدن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيليغرام"، قبل الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبر بوشكوف عن أمله في ألا يحاول بايدن فرض متطلباته وشروطه على بوتين، إذ يرى السيناتور الروسي أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى تعطيل قمة الزعيمين".

وكتب بوشكوف: "آمل ألا يحاول استعراض عضلاته".

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمر بوتين وجو بايدن في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.

المصدر: "نوفوستي"