هاريس تعلن من المكسيك عن بدء حقبة جديدة

أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي خلال اجتماعها مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الولايات المتحدة والمكسيك "بدأتا حقبة جديدة''.

وفي تصريحات قصيرة للصحافة قبل الاجتماع الثنائي، أكدت هاريس أن الولايات المتحدة تريد المزيد من التعاون مع المكسيك لأنها "الأقرب إلينا".

وبدأت اليوم الثاني من رحلتها الخارجية الأولى بالاجتماع مع لوبيز أوبرادور حيث يلتزم البلدان بوقف تدفق الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وخلال اللقاء وقع الجانبان على مذكرة تلتزم فيها الدولتان بمساعدة دول المثلث الشمالي في معالجة "الأسباب الجذرية" التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "ديلي ميل"