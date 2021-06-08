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الإثيوبيون في كندا يتبرعون بأكثر من 140 ألف دولار كندي لسد النهضة

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الإثيوبيون في كندا يتبرعون بأكثر من 140 ألف دولار كندي لسد النهضة
Reuters
"سد النهضة"
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جمعت السفارة الإثيوبية في كندا بالتعاون مع "التحالف من أجل سد النهضة" الإثيوبي الكبير في كندا فرع ألبرتا، أكثر من 140 ألف دولار كندي خلال فعالية لجمع التبرعات يوم السبت.

وتبرع الإثيوبيون والمنحدرون من أصل إثيوبي في ألبرتا بمبلغ 25 ألف دولار كندي سابقا.

وأعربت السفيرة الإثيوبية لدى كندا نسيز شالي عن تقديرها لحملة جمع التبرعات الجارية لبناء سد النهضة التي جمعت 300 ألف دولار حتى الآن.

وشددت السفيرة نيسز كذلك على ضرورة الوقوف معا لدرء الضغوط التي تهدد سيادة إثيوبيا.

المصدر: الخارجية الإثيوبية

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