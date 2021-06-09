باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام القطارين إلى 63 قتيلا

أعلنت السلطات الباكستانية الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 12 شخصا في حادث اصطدام قطارين جنوبي البلاد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 63 قتيلا ومئات الجرحى.

ووقع الحادث أمس الاثنين على خط للسكك الحديدية جنوب إقليم السند، حيث اصطدم قطاران كانا يقلان حوالي 1100 راكب.

وسارعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقل المصابون الحرجون إلى مستشفيات السند وإقليم البنجاب، في حين تم إحالة المصابين الأكثر استقرارا للعلاج في مستشفى جوتكا.

وتم تعليق حركة القطارات، وجرى نصب معسكر طبي بالقرب من مكان الحادث.

المصدر: RT