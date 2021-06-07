سقوط أكثر من 30 قتيلا باصطدام قطارين جنوبي باكستان

قال مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في اصطدام قطارين بجنوب البلاد اليوم الاثنين.

وأوضح عمر طفيل لمحطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن 30 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات، متوقعا ارتفاع العدد نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذي وقع بمنطقة كهوتكي في إقليم السند.

وذكرت "جيو نيوز" نقلا عن رجال الإنقاذ أن ما يصل إلى 25 شخصا قد يكونون عالقين داخل عربات القطارين المنكوبين.

ووفقا للبيانات المحدثة لرجال الإنقاذ، فإن الحادث أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 32 شخصا، وإصابة 64 آخرين، فيما أفادت قناة Samaa TV بمقتل 36 شخصا.

JUST IN 🚨 At least 30 passengers killed, several injured in Ghotki train accident in Sindh, Pakistan pic.twitter.com/BbeRN71ejr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 7, 2021

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"