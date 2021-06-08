تطبيق مشفر للـFBI يخدع الجريمة المنظمة حول العالم

قالت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إن عملية خداع عالمية تضمنت استخدام منصة اتصالات مشفرة طورها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كانت سببا في مداهمات واعتقالات في جميع أنحاء العالم.

وحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي المعلومات التي أرادها عبر تطبيق يسمى "آنوم" تم تثبيته على الهواتف المحمولة المعدلة، بعد أن قيام وكالات إنفاذ القانون في وقت سابق بإزالة المنصتين المشفرتين "إنكور تشات" و"سكاي إي سي سي"، ما دفع عصابات الجريمة التي تعمل بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم للجوء إلى السوق للحصول على هواتف آمنة جديدة.

وتضمنت "عملية درع طروادة" مداهمات للشرطة في 16 دولة، أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 800 مشتبه به وضبط أكثر من 32 طنا من المخدرات - الكوكايين والقنب والأمفيتامينات والميثامفيتامين إلى جانب 250 قطعة سلاح ناري و55 سيارة فاخرة وأكثر من 148 مليون دولار نقدا وعملات مشفرة.

وقال كالفين شيفرز، مساعد مدير شعبة التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤتمر صحافي في لاهاي: "عملية درع طروادة تعد مثالا ساطعا لما يمكن تحقيقه عندما يعمل شركاء إنفاذ القانون الدوليين من جميع أنحاء العالم معا لتطوير أحدث أدوات التحقيق لاكتشاف المنظمات الإجرامية عبر الحدود وتعطيلها وتفكيكها".

وقالت قائدة الشرطة الفيدرالية الأسترالية جينيفر هيرست إنها كانت "لحظة فاصلة في تاريخ إنفاذ القانون العالمي".

فيما أكدت قائدة الشرطة الوطنية الهولندية، جانين فان دن بيرغ، أن العملية وجهت "ضربة غير مسبوقة للشبكات الإجرامية في جميع أنحاء العالم".

المصدر: AP