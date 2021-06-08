كوريا الجنوبية تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان

دعت كوريا الجنوبية رعاياها إلى مغادرة أفغانستان، في ظل تصاعد وتيرة العنف هناك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، بحسب وكالة "يونهاب".

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وأفاد مصدر في وزارة الخارجية بأن "هناك قلقا بالغا بشأن تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان نتيجة انسحاب القوات الأمريكية من هناك"، مشيرا إلى أن "الوزارة تدعو بشدة رعاياها المقيمين في أفغانستان إلى مغادرتها مؤقتا حتى قبل يوم 20 يونيو".

كما كشف المصدر أن "عددا قليلا من المواطنين الكوريين يقيم في أفغانستان لأغراض تجارية باستثناء موظفي السفارة لدى أفغانستان حاليا، ولحسن الحظ، لم تكن هناك هجمات أو إرهاب استهدافا للسفارة أو المواطنين الكوريين".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية وقوات حلف الأطلسي بدأت الانسحاب من أفغانستان في يوم 1 مايو الماضي، ومن المخطط أن يستكمل الانسحاب بحلول 11 سبتمبر القادم، في حين تشن حركة "طالبان" مزيدا من الهجمات ضد الحكومة الأفغانية منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

المصدر: "يونهاب"