سالفيني: لا يمكن معاملة إيطاليا كمخيم للاجئين

أعلن زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي ماتيو سالفيني أن رئيس الوزراء ماريو دراغي يشاطره الرأي بشأن عدم معاملة إيطاليا "كمخيم للاجئين في أوروبا".

وفي تصريح للصحفيين بعد لقائه دراغي بمقر رئاسة الوزراء، قال سالفيني: "كان هناك أيضا حديث عن الهجرة، لا يمكن ترك إيطاليا لوحدها، ومعاملتها كمخيم للاجئين في أوروبا".

وأضاف: "الشراكة بين الدول الأوروبية والإفريقية أمر أساسي، وأوافق وجهة النظر هذه مع دراغي".

ويشارك حزب "الرابطة" الذي لا يزال الحزب الأول في إيطاليا حسب استطلاعات الرأي، بثلاثة وزراء في حكومة الائتلاف الموسع الحاكم الذي يضم أيضا قوى في تيار يسار - الوسط.

المصدر: "آكي"