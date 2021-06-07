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وزير الخارجية الإيراني: حان وقت تغيير السياسات ورغبة بايدن بإنهاء "الضغط الأقصى" غير واضحة

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وزير الخارجية الإيراني: حان وقت تغيير السياسات ورغبة بايدن بإنهاء
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي لكنه شكك بعزم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن على إنهاء سياسة "الضغط الأقصى".

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" يوم الاثنين: "لم يعد واضحا عما إذا كان الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على استعداد للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والتوقف عن الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، اقرأوا الفقرة 36 فحسب"، على حد تعبيره.

ودعا ظريف أمريكا إلى تغيير سياساتها وقال في نهاية تغريدته: "حان وقت تغيير الخطاب".

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران تقاربا مع تولي بايدن السلطة إذ يجري الطرفان محادثات في العاصمة النمساوية فيينا بشان العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

المصدر: RT + وكالات

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