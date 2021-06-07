وزير الخارجية الإيراني: حان وقت تغيير السياسات ورغبة بايدن بإنهاء "الضغط الأقصى" غير واضحة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي لكنه شكك بعزم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن على إنهاء سياسة "الضغط الأقصى".

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" يوم الاثنين: "لم يعد واضحا عما إذا كان الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على استعداد للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والتوقف عن الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، اقرأوا الفقرة 36 فحسب"، على حد تعبيره.

ودعا ظريف أمريكا إلى تغيير سياساتها وقال في نهاية تغريدته: "حان وقت تغيير الخطاب".

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران تقاربا مع تولي بايدن السلطة إذ يجري الطرفان محادثات في العاصمة النمساوية فيينا بشان العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

It remains unclear whether @POTUS and @SecBlinken are ready to bury the failed “maximum pressure” policy of Trump and @mikepompeo, and cease using #EconomicTerrorism as bargaining “leverage”.



Iran is in compliance with the #JCPOA. Just read paragraph 36.



Time to change course. — Javad Zarif (@JZarif) June 7, 2021

المصدر: RT + وكالات