قائد البحرية الإيرانية: سلاحنا يرصد جميع تحركات العدو

أكد قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، أن قوات البحرية تراقب وترصد وتسيطر على أي حركة للعدو.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن تنكسيري قام إلى جانب مجموعة من قادة ونواب الحرس الثوري بزيارة جزيرتي طنب وبوموسي في الخليج، وأكد الحفاظ على الجاهزية وزيادة القدرة القتالية واليقظة وتأمين المنطقة الجغرافية والبيئة المحيطة.

وصرح بأن الهدف من الزيارات العملياتية المستمرة هو رفع الروح المعنوية الجهادية للمقاتلين وضمان الرضا الكامل عن حالة الاستعدادات المنشودة ورفع القدرات القتالية وإصدار الأوامر للجميع بأداء "مهمة الجهاد في سبيل الله".

وقال: "يجب أن نحمد الله فنحن نعيش في عصر نتمتع فيه ببركات العظماء، اليوم تحت راية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية سندافع ونقوم بحماية الحدود المائية للجمهورية الإسلامية، لذلك يجب الجهاد والسعي في هذا الاتجاه بإخلاص".

وشدد على أن "المقاتلين البحريين في الحرس الثوري الإيراني يراقبون بيقظة جميع تحركات العدو ومستعدون تماما لحماية مصالح النظام الإسلامي في الخليج الفارسي والبحار البعيدة".

يذكر أن جزيرتي طنب الكبرى وأبوموسى متنازع عليهما بين إيران والإمارات.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء + وكالات