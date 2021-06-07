صنفت اليونان تركيا دولة آمنة لطالبي اللجوء بالنسبة لمعظم اللاجئين الذين يغادرون شواطئها إلى اليونان.

وجاء في قرار مشترك عن وزارتي الخارجية والهجرة اليونانيتين أن التصنيف ينطبق على طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال.

وورد في القرار أن تركيا تستوفي جميع المعايير لفحص طلبات اللجوء المقدمة، لأنهم في تركيا "ليسوا في خطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم السياسية أو عضويتهم في فئة اجتماعية معينة، ويمكنهم طلب اللجوء في تركيا بدلا من اليونان".

ويمكن أن يؤدي ذلك من الناحية النظرية، إلى تقليل تدفقات الهجرة إلى اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث سيسمح لها بإعادة طالبي اللجوء من هذه البلدان إلى تركيا التي تضم هي نفسها عددا هائلا من المهاجرين واللاجئين.

ومع ذلك، على الرغم من ضغوط الاتحاد الأوروبي وأثينا، أظهرت أنقرة القليل من الرغبة في استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان من أراضيها، رغم الاتفاق التركي - الأوروبي لعام 2016 الذي كان يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقال مسؤولون يونانيون إن أثينا طلبت من تركيا هذا العام حتى الآن استعادة 1453 شخصا، ولكن دون جدوى.

ومع ذلك، وصف وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي القرار الجديد بأنه "خطوة مهمة في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أنه سيجبر تركيا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات الهجرة غير الشرعية والتهريب.

المصدر: أ ب