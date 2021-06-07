وسائل إعلام إيرانية: حريق كبير في أحد المصانع غرب طهران - فيديو وصور

أفاد مراسلنا في إيران، نقلا عن وسائل إعلام محلية، الاثنين، بوقوع حريق كبير في أحد المصانع غرب العاصمة طهران.

وأشار المراسل، إلى أن "الحريق وقع في شركة (بهنوش) للمواد الغذائية غربي العاصمة، حيث شوهد عمود ضخم من الدخان يرتفع من موقع الحادث".

من جهته، أكد نائب الشؤون المالية والادارية في شركة "بهنوش"، بأن "الحريق ناجم عن اشتعال مستودع مكشوف لصناديق الخشب بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وقال: "لا توجد أي خسائر بشرية وأي من معدات وآلات الشركة لم يتضرر".

وأضاف: "الحادث ناجم عن ارتفاع الحرارة، وننفي فرضية وجود عمل تخريبي مدبر".

المصدر: RT