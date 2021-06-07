 
مباشر

وسائل إعلام إيرانية: حريق كبير في أحد المصانع غرب طهران - فيديو وصور

أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: حريق كبير في أحد المصانع غرب طهران - فيديو وصور
RT
حريق في مصنع للأغذية غربي العاصمة طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkk4

أفاد مراسلنا في إيران، نقلا عن وسائل إعلام محلية، الاثنين، بوقوع حريق كبير في أحد المصانع غرب العاصمة طهران.

وأشار المراسل، إلى أن "الحريق وقع في شركة (بهنوش) للمواد الغذائية غربي العاصمة، حيث شوهد عمود ضخم من الدخان يرتفع من موقع الحادث".

وسائل إعلام إيرانية: حريق كبير في أحد المصانع غرب طهران - فيديو وصور
وسائل إعلام إيرانية: حريق كبير في أحد المصانع غرب طهران - فيديو وصور

من جهته، أكد نائب الشؤون المالية والادارية في شركة "بهنوش"، بأن "الحريق ناجم عن اشتعال مستودع مكشوف لصناديق الخشب بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وقال: "لا توجد أي خسائر بشرية وأي من معدات وآلات الشركة لم يتضرر".

وأضاف: "الحادث ناجم عن ارتفاع الحرارة، وننفي فرضية وجود عمل تخريبي مدبر".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا