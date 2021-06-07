الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من لبنان

اعتقل الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين، شخصين مشتبه بهما تسللا من لبنان يوم أمس الأحد.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "في ختام عملية ملاحقة واسعة لقوات الجيش الإسرائيلي والشرطة شملت إغلاق الطرقات وأعمال تمشيط، اعتقلت قوات الجيش المشتبه فيهما اللذين تسللا من داخل لبنان إلى إسرائيل".

وأضاف المتحدث أنه "تم القبض على المشتبه فيهما في منطقة وعرة بالقرب من السياج الأمني وتم نقلهما للتحقيق".

في ختام عملية ملاحقة واسعة لقوات جيش الدفاع والشرطة شملت اغلاق الطرقات وأعمال تمشيط اعتقلت قوات جيش الدفاع المشتبه فيهما الذين تسللا من داخل لبنان الى داخل إسرائيل.

تم القبض على المشتبه فيهما في منطقة وعرة بالقرب من السياج الأمني وتم نقلهما للتحقيق. https://t.co/lk83zgC6eXpic.twitter.com/6o4dWMy4Nc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الاثنين، أنه رصد شخصين مشتبهين عند منطقة السياج الأمني مع لبنان، مؤكدا أن الأمر ليس "عملا تخريبيا".

المصدر: RT