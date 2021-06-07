الجيش الإسرائيلي يرصد مشتبهين فيهما عند حدود لبنان ويؤكد أن الأمر ليس "عملا تخريبيا"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه رصد شخصين مشتبهين عند منطقة السياج الأمني مع لبنان، مؤكدا أن الأمر ليس "عملا تخريبيا".

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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "خلال ساعات الليل، قامت قواتنا بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع لبنان".

وأضاف: "اتضح من المؤشرات في الميدان أن الحديث ليس عن عمل تخريبي. تواصل القوات أعمال البحث التي تشارك فيها أيضا قوات الشرطة. السكان في البلدات المجاورة عادوا إلى الحياة الطبيعية".

خلال ساعات الليلة قامت قواتنا بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع لبنان. يتضح من المؤشرات في الميدان ان الحديث ليس عن عمل تخريبي. تواصل القوات أعمال البحث التي تشارك فيها أيضًا قوات الشرطة. السكان في البلدات المجاورة عادوا الى الحياة الطبيعية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2021

يأتي ذلك، عقب أيام قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية.

المصدر: RT