الرئيس الكولومبي يعلن عن إصلاح جهاز الشرطة لاحتواء غضب الشارع

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي عن صياغة مرسوم يهدف لإصلاح جهاز الشرطة الذي تعرض لانتقادات بسبب قمعه للتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وأوقعت 61 قتيلا.

وقال دوكي إنه كلف بصياغة "مرسوم يحدث الهيكلية التنظيمية للشرطة الوطنية، من أجل ترسيخ السياسة في مجال حقوق الإنسان"، وذلك خلال حفل ترقية لرجال الشرطة في بوغوتا.

والأسبوع الماضي، أدت تظاهرات عنيفة إلى سقوط بضعة قتلى في مدينة كالي الكولومبية، التي شهدت مسيرات مناهضة للحكومة.

وكانت شوارع المدينة مسرح مواجهات بين متظاهرين وشرطة ومدنيين مسلحين.

وجاء ذلك بعد حوالي شهر من احتجاجات 28 أبريل على مشروع ضريبي تم التخلي عنه، قدمه الرئيس اليميني لزيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.

وأسفرت موجة الاحتجاجات الاجتماعية عن مقتل 61 شخصا على الأقل وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن مشروعها، تواصل السخط الشعبي، وتحوّل إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني عنفا مستمرا وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب