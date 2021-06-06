بعد أشهر من التوتر.. وزير الخارجية التركي يزور فرنسا

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأحد زيارة إلى باريس، سيلتقي خلالها نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لبحث العلاقات الثنائية والقضايا "الإقليمية والدولية".

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول تركي رفيع للعاصمة الفرنسية بعد شهور من التوتر.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أوغلو سيلتقي خلال زيارته الأحد والاثنين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لبحث "العلاقات الثنائية وكذلك بين تركيا والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه أنقرة لتحسين علاقاتها مع باريس بعد أشهر من التوتر بين البلدين حول عدد من القضايا مثل ليبيا وسوريا وشرق المتوسط ومهاجمة باريس للنفوذ التركي على الإسلام في فرنسا.

وشكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكتوبر الماضي بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بـ"معاداة الإسلام" بسبب تمسكه بمبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وبخطابه ضد "الانفصالية" الإسلامية في فرنسا.

المصدر: وكالات