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الأمير هاري وزوجته ميغان يرزقان بمولودة سمياها ديانا - ليليبيت

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الأمير هاري وزوجته ميغان يرزقان بمولودة سمياها ديانا - ليليبيت
Gettyimages.ru WPA Pool
الأمير هاري وزوجته ميغان وطفلهما الأول آرتشي ماونتباتن-وندسور - أرشيف
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وضعت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري ودوقة ساسكس مولودها الثاني بنتا سمّتها ديانا - ليليبيت، وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة الأمير هاري.

وقال السكرتير الصحفي للزوجين: "من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت".

وأضاف: "ليلي ولدت يوم الجمعة الـ4 يونيو صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا".

وديانا - ليليبيت هي المولود الثاني للزوجين، حيث رزقا بابن سمياه آرتشي ماونتباتن-وندسور، ولد في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

المصدر: "رويترز"

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