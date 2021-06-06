خطيب زاده: نتنياهو أصر على ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء - فيديو

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصر حتى وهو بصدد الرحيل عن منصبه على "ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء".

وكتب على "تويتر": "حتى في طريقه للخروج ، أصر نتنياهو بشكل مرضي على ملء حصته من الدم البريء من فلسطين".

وأضاف: "عار على أولئك الذين ساعدوا وحرضوا بشكل فعال على جرائم إسرائيل"، مؤكدا أن "الوقت سيحين لمحاسبة المجرمين".

وتابع: "لن ينسى العالم أبدا سجل النظام الإسرائيلي".

وأرفق المسؤول الإيراني التغريدة بمقطع فيديو يبين الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة وخصوصا بحق الأطفال الفلسطينيين.

Even on his way out, Netanyahu pathologically insisted on filling his quota of innocent #Palestinian blood.



Shame on those who effectively aided and abetted Israel's crimes.



Time will come for criminals to be held accountable.



World will never forget Israeli regime's record. pic.twitter.com/oqGdOk0MFM — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) June 6, 2021



المصدر: RT