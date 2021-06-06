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خطيب زاده: نتنياهو أصر على ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء - فيديو

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خطيب زاده: نتنياهو أصر على ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء - فيديو
Reuters Ammar Awad
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصر حتى وهو بصدد الرحيل عن منصبه على "ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء".

وكتب على "تويتر": "حتى في طريقه للخروج ، أصر نتنياهو بشكل مرضي على ملء حصته من الدم البريء من فلسطين".

وأضاف: "عار على أولئك الذين ساعدوا وحرضوا بشكل فعال على جرائم إسرائيل"، مؤكدا أن "الوقت سيحين لمحاسبة المجرمين".

وتابع: "لن ينسى العالم أبدا سجل النظام الإسرائيلي".

وأرفق المسؤول الإيراني التغريدة بمقطع فيديو يبين الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة وخصوصا بحق الأطفال الفلسطينيين.


المصدر: RT

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