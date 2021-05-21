خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة ودعم الفلسطينيين عسكريا وماليا

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي دعا الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضافت أن خامنئي دعا المسلمين إلى مطالبة حكوماتهم بدعم الفلسطينيين عسكريا وماليا.

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وهنأ المرشد الإيراني الشعب الفلسطيني "بانتصار مقاومته على العدوان الإسرائيلي".

وقال خامنئي إن "اختبار هذه الأيام جعل الشعب الفلسطيني مرفوع الرأس، داعيا إلى معاقبة كل العناصر المؤثرة في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وشدد على "وجوب معاقبة الحكومة الإسرائيلية التي تستنكر جرائمها في قتل الأبرياء جميع الضمائر المستيقظة في المحاكم الدولية والمستقلة".

وتابع قائلا "إن العدو المتوحش أدرك أنه غير قادر على الانتفاضة الفلسطينية الموحدة حتى أرغم على قبول هذه الهزيمة".

وصرح المرشد الإيراني بأن "الكيان المحتل سيصبح أضعف مما هو عليه الآن وأن جهاد الفلسطينيين سيجعلهم أقوى وسيجعل إسرائيل أكثر ضعفا وهوانا".

وذكر أن "تجربة حي الشيخ الجراح في مقاومة غطرسة الاحتلال والمستوطنين يجب أن تكون منهجا دائما للشعب الفلسطيني".

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرا بتوقيت فلسطين.

وأسفرت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن سقوط 274 قتيلا بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1910 مصابين، أما في الضفة الغربية فقتل 28 شخصا وسقط نحو 7 آلاف جريح، بما فيها القدس، وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: وكالات