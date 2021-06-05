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أنباء عن مقتل 12 عنصرا من قوات موالية للحكومة بنيران الجيش الأفغاني

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أنباء عن مقتل 12 عنصرا من قوات موالية للحكومة بنيران الجيش الأفغاني
Reuters
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أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم السبت بأن 12 عنصرا من القوات الشعبية الموالية للحكومة لقوا مصرعهم بغارة جوية نفذها الجيش الأفغاني في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وذكر موقع "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر محلية أن الغارة استهدفت بالخطأ موقعا للقوات الشعبية أمس الجمعة، وأن 8 عناصر أخرى من القوات في عداد المفقودين جراء الهجوم.

ولم يصدر عن المسؤولين المحليين تعليقات على الحادث حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية

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