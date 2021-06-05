بوتين: الولايات المتحدة تسير بخطى واثقة على درب الاتحاد السوفيتي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة بنهجها السياسي الحالي ترتكب "خطأ خاصا بالإمبراطوريات" قد يفضي في نهاية المطاف إلى انهيارها.

وقال بوتين، خلال لقاء عقده أمس الجمعة مع وسائل إعلام دولية كبرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نسمع تهديدات متواصلة من الكونغرس وأماكن أخرى، ويأتي كل ذلك ضمن العمليات السياسية الداخلية الجارية في الولايات المتحدة".

ولفت بوتين إلى أن المسؤولين عن ممارسة هذا النهج يعتقدون على الأرجح أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الكافية لعدم الخوف من عواقب مثل هذا السلوك، وهم مقتنعون بأن بلدهم سيتمكن من تحمل هذه التبعات.

وأضاف بوتين: "سأكشف لكم، كمواطن سابق للاتحاد السوفيتي، عن جوهر المشكلة. هناك مشكلة خاصة بالإمبراطوريات تكمن في قناعتها بأن عظمتها تتيح لها ارتكاب أخطاء صغيرة. إنهم يعتقدون: سوف نشتري أولئك وسوف نخيف أولئك، وسوف نتفق مع أولئك وسوف نهدي قلادة إلى أولئك وسوف نهدد أولئك بسفن حربية، وسنحل كل مشاكلنا. لكن المشاكل تتراكم وتحل اللحظة التي لا يعود فيها من الممكن تحملها".

وتابع: "تسير الولايات المتحدة بخطى واثقة وثابتة على خطا الاتحاد السوفيتي".

المصدر: "تاس"