 
مباشر

البيت الأبيض: تقرير الأجسام الطائرة الغامضة لم يكتمل بعد

أخبار العالم

البيت الأبيض: تقرير الأجسام الطائرة الغامضة لم يكتمل بعد
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjyv

رفض البيت الأبيض التعليق على تقارير نشرت اليوم الجمعة عن سلسلة من المشاهدات لأجسام طائرة غامضة، وقال إن التقرير الحكومي الذي سيصدر قريبا حول ذلك لم يكتمل بعد.

إقرأ المزيد
باحث أمريكي: قد تكون الولايات المتحدة اعتبرت درونات روسية وصينية
باحث أمريكي: قد تكون الولايات المتحدة اعتبرت درونات روسية وصينية "أجساما طائرة مجهولة"

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أن التقرير لم يتوصل إلى دليل على نشاط مصدره من خارج الأرض، لكنه يعجز عن تقديم تفسير قاطع للحوادث التي تسميها الحكومة "الظواهر الجوية غير المأهولة".

يذكر أن الباحث الأمريكي في مجال الفيزياء الفلكية آدم فرانك، لم يستبعد وقوع الولايات المتحدة في خطأ عندما اعتبرت طائرات مسيرة روسية وصينية "أجساما طائرة مجهولة".

وفي أبريل الماضي، نشر البنتاغون 3 مقاطع فيديو قصيرة رصدتها كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تظهر أجساما غريبة طائرة وهي تتحرك بسرعة فائقة.

وقالت وزارة الدفاع بعد 4 أشهر من ذلك، إن البنتاغون شكل فريق عمل لفهم طبيعة وهوية هذه الأجسام بشكل أفضل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا