البيت الأبيض: تقرير الأجسام الطائرة الغامضة لم يكتمل بعد

رفض البيت الأبيض التعليق على تقارير نشرت اليوم الجمعة عن سلسلة من المشاهدات لأجسام طائرة غامضة، وقال إن التقرير الحكومي الذي سيصدر قريبا حول ذلك لم يكتمل بعد.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أن التقرير لم يتوصل إلى دليل على نشاط مصدره من خارج الأرض، لكنه يعجز عن تقديم تفسير قاطع للحوادث التي تسميها الحكومة "الظواهر الجوية غير المأهولة".

يذكر أن الباحث الأمريكي في مجال الفيزياء الفلكية آدم فرانك، لم يستبعد وقوع الولايات المتحدة في خطأ عندما اعتبرت طائرات مسيرة روسية وصينية "أجساما طائرة مجهولة".

وفي أبريل الماضي، نشر البنتاغون 3 مقاطع فيديو قصيرة رصدتها كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تظهر أجساما غريبة طائرة وهي تتحرك بسرعة فائقة.

وقالت وزارة الدفاع بعد 4 أشهر من ذلك، إن البنتاغون شكل فريق عمل لفهم طبيعة وهوية هذه الأجسام بشكل أفضل.

المصدر: وكالات