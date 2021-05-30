باحث أمريكي: قد تكون الولايات المتحدة اعتبرت درونات روسية وصينية "أجساما طائرة مجهولة"

لم يستبعد الباحث الأمريكي في مجال الفيزياء الفلكية، آدم فرانك، أن تكون سلطات الولايات المتحدة قد أخطأت عندما اعتبرت طائرات مسيرة روسية وصينية "أجساما طائرة مجهولة".

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وورد سابقا أن المدير العام للاستخبارات القومية الأمريكية والبنتاغون سيقدمان ورقة غير سرية عن الأبحاث المتعلقة بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة، تتضمن تقريرا مفصلا حول وكالات وكوادر وأنظمة مراقبة معنية بجمع وتحليل البيانات ذات الصلة.

وصرح الباحث الأمريكي في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه سيقرأ التقرير "ببالغ الاهتمام"، مشيرا إلى ضرورة أن تتم دراسة شهادات حول الأجسام الطائرة المجهولة "بشفافية تامة وباستخدام أفضل الأدوات العلمية".

وتابع فرانك: "قد تكون هناك روايات أكثر بساطة بكثير، فمن المحتمل مثلا أن تكون هذه الأجسام الطائرة المجهولة طائرات مسيرة تستخدمها الدول المنافسة مثل روسيا والصين في سعيهما إلى اختبار قدراتنا الدفاعية، وذلك عبر إرغام طيارينا على تشغيل أجهزة الرادار وغيرها من معدات الرصد، ما يقود إلى رفع الستار عن قدرات استطلاعنا الإلكتروني".

يذكر أن الاستراتيجية المماثلة كانت الولايات المتحدة تستخدمها خلال حقبة الحرب الباردة بهدف اختبار حساسية أنظمة الرادار السوفيتية.

المصدر: "نوفوستي"