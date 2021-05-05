فتح تحقيق لتقييم كيف تعامل البنتاغون مع تقارير عن أجسام طائرة مجهولة

تعتزم هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية فحص كيفية تعامل البنتاغون مع تقارير عن الأجسام الطائرة المجهولة، والتي تشير إليها الوزارة بأنها ظواهر جوية مجهولة الهوية.

إقرأ المزيد

وتم إعلان عن فتح تحقيق من طرف المفتش العام للوزارة، في خطاب يوم الاثنين لقيادة البنتاغون، وقعه راندولف ر. ستون، مساعد المفتش العام للتقييمات.

وكتب ستون في الرسالة: "الهدف من هذا التقييم هو تحديد إلى أي مدى اتخذت وزارة الدفاع إجراءات فيما يتعلق بالظواهر الجوية غير المحددة (UAP)".

ويأتي التحقيق بعد أقل من شهر من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية على صحة الصور ومقاطع الفيديو لأفراد البحرية، التي التقطت في عام 2019، والتي ظهرت فيها على ما يبدو أجسام على شكل مثلث تومض وتتحرك عبر السحب.

وفي الشهر المقبل، من المقرر أن يقوم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية والوكالات الأخرى، بتسليم تقارير بخصوص المسألة إلى الكونغرس.

ويقول مصدر مطلع على الموضوع إنه سيكون هناك المزيد من الاستفسارات التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب، حول كيفية التعامل مع هذه الظواهر في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل الماضي، نشر البنتاغون 3 مقاطع فيديو قصيرة رصدتها كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تظهر الأجسام الغريبة الطائرة وهي تتحرك بسرعة فائقة.

ويحتوي اثنان من مقاطع الفيديو على أعضاء الهيئة، الذين يتفاعلون برهبة بشأن سرعة تحرك تلك الأجسام الطائرة. ويتكهن أحدهم بأنها يمكن أن تكون طائرة بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بعد 4 أشهر من ذلك، إن البنتاغون أنشأ فريق عمل لفهم طبيعة وأصول هذه الأجسام بشكل أفضل.

المصدر: CNN