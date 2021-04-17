وسط توقعات بنشر تقرير غير مسبوق.. البنتاغون يؤكد صحة لقطات مسربة لـ"أطباق طائرة"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة لقطات تسربت إلى وسائل إعلام مؤخرا وهي توثق لحظات متابعة أجسام طائرة مجهولة الهوية من قبل عسكريين أمريكيين.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، لشبكة "فوكس نيوز": "بإمكاني التأكيد أن الصور والفيديوهات المذكورة التقطت بأيدي عناصر في البحرية الأمريكية، وضم فريق العمل المعني بالظواهر الجوية المجهولة (UAPTF) هذه الحوادث إلى فحوصاته الجارية".

وتم تشكيل الفريق المذكور في صيف 2020 بهدف دراسة ما يتوفر من المعلومات عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية.

وبين تلك اللقطات فيديو يستمر 18 ثانية وقيل إنه صور في يوليو 2019 وتظهر ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية هرمية الشكل تحلق فوق سفينة "راسل" التابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل سان دييغو، واقتربت إحداها من السفينة على مسافة قرابة 200 متر فقط.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن هذا يعد أول فيديو مسرب إلى الرأي العام يوثق حادثا مزعوما قيل إن أجساما طائرة مجهولة الهوية واكبت خلاله ثلاث سفن حربية أمريكية مشاركة في تدريبات عسكرية.

وقبل أشهر من ذلك في مارس 2019، صور طيار لمقاتلة من طراز "إف إيه-18" بهاتفه النقال ثلاث أجسام طائرة مجهولة الهوية مختلفة قبالة قاعدة "أوشيانا" للبحرية الأمريكية في فيرجينيا.

ويعتقد أن هذه اللقطات تسربت إلى الرأي العام من موجز سري نظم لإطلاع أفراد أجهزة الاستخبارات على تحركات "الأطباق الطائرة" في الأجواء الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط توقعات بنشر الحكومة الأمريكية في يونيو القادم أول تقرير من نوعه بشأن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية.

وسبق أن نشر البنتاغون في أبريل العام الماضي ثلاثة فيديوهات التقطتها طيارون عسكريون أمريكيون، وهي توثق تحليق أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة فائقة.

المصدر: "فوكس نيوز"