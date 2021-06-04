هنغاريا تطلب من روسيا الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كوفيد

أفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بأن العديد من الدول، وخاصة هنغاريا، تقدمت بطلبات إلى الاتحاد الروسي للحصول على اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وقال موراشكو للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الشان على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تقدمت عدة دول، ولا سيما المجر"، موضحا أن الوزارة على استعداد للنظر في الاعتراف بالشهادات مع المجر.

يشار إلى ان منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يعقد في العام الحالي بشكل كامل ومباشر من 2 إلى 5 يونيو.

المصدر: نوفوستي