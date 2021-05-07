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رئيس وزراء هنغاريا يحث الاتحاد الأوروبي على اعتماد "كل اللقاحات التي تظهر فعاليتها"

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رئيس وزراء هنغاريا يحث الاتحاد الأوروبي على اعتماد
Reuters Francois Lenoir
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قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إنه سيقترح على القادة الأوروبيين اعتماد كل اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعالة في أماكن أخرى واستخدامها لتسريع التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي.

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وتعتبر هنغاريا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي صرحت باللقاحات الروسية والصينية وبدأت استخدامها على نطاق واسع قبل أن تقوم وكالة الأدوية الأوروبية بفحصها أو الموافقة عليها، مما مكنها من الوصول إلى أحد أعلى معدلات التلقيح في الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان، الذي كان يحضر قمة الاتحاد الأوروبي الاجتماعية في لشبونة، في مقطع فيديو على "فيسبوك" اليوم الجمعة، إن أي مشكلة اجتماعية يمثل التلقيح مدخلا لحلها، باعتباره الطريقة الوحيدة لضمان عودة الناس إلى العمل بأمان.

وأضاف أوربان: "لدينا عبر يمكن أن نشاركها، إذ أعيد فتح هنغاريا بالكامل تقريبا.. واستعاد الهنغاريون حريتهم، بينما في العديد من البلدان الأوروبية الأمر ليس كذلك".

وقامت هنغاريا بتطعيم 4,2 مليون من مواطنيها البالغ عددهم 10 ملايين حتى اليوم الجمعة، بما في ذلك 2,4 مليون بجرعتين من خمسة لقاحات مختلفة تستخدمتها.

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وأقدمت بودابست على استخدام اللقاحات الروسية والصينية بعد أن قررت حكومة أوربان أن أي لقاح يستخدم على نطاق واسع في أماكن أخرى يمكن استخدامه أيضا في هنغاريا.

وطلبت هنغاريا 5 ملايين جرعة من لقاح من "سينوفارم" الصيني ومليوني جرعة من "سبوتنيك V" الروسي، فيما تعتبر شركة "فايزر" أكبر مورد لهنغاريا والتي وافقت على شراء أكثر من 10 ملايين جرعة منها.

وقال أوربان إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبع مسارا مشابها: "سأقترح أن نقبل في كل أوروبا جميع اللقاحات التي تثبت أنها مفيدة وآمنة، ولنسرع عمليات التطعيم".

المصدر: "رويترز"

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