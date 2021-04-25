"الصندوق الروسي": هنغاريا صنفت "سبوتنيك V" كأكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد "كوفيد-19"

أكدت السلطات الهنغارية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، أكثر اللقاحات أمانا وفعالية في العالم.

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وذكر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في تغريدة على حساب اللقاح في "تويتر" أن حكومة هنغاريا، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي بدأت في استخدام "سبوتنيك V"، نشرت بياناتها الأخيرة حول أمان وفعالية خمسة لقاحات، تظهر تفوق اللقاح الروسي على اللقاحات الأخرى.

وحسب الصندوق الروسي فقد أظهرت بيانات الحكومة الهنغارية أن نسبة الوفيات بعد التطعيم بـ"سبوتنيك V" أقل بما يتراوح بين 20 و30 مرة من حالات الوفاة بعد استخدام لقاحات أخرى مستخدمة في هنغاريا، بما فيها "فايزر/ بيونتيك".

المصدر: "نوفوستي"