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"سبوتنيك v" مقابل "فايزر".. منتجو اللقاح الروسي يردون على تصريحات سلوفاكية بشأن عقد التوريد

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Sputnik
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قال منتجو اللقاح "سبوتنيك V"، إنهم لا يعارضون نشر سلوفاكيا بنود العقد الموقع مع الجانب الروسي حول توريد "سبوتنيك V"، لكنهم شددوا على ضرورة نشر بنود العقد الخاصة بـ "فايزر" أيضا.

وجاء في تغريدة، نشرها المنتجون على "تويتر": "نحن لا نعارض قيام سلوفاكيا بنشر عقد لتوريد سبوتنيك V. لكن ولكي تتم المقارنة يجب أيضا نشر عقد توريد لقاح شركة فايزر. واستنادا إلى بيانات الاستخدام الواقع، أشارت هنغاريا إلى أن لقاح سبوتنيك يعمل بشكل أفضل من لقاح شركة فايزر. ربما يكون عقد توريد سبوتنيك V، أفضل أيضا؟".

قبل ذلك أعلنت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، أنها تريد الاطلاع على اتفاق شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، والنظر في رفع السرية عنه. وأكدت أنها ستطلب من وزير الصحة فلاديمير لينغفارسكي، معرفة سبب سرية الاتفاق وهل يمكن الكشف عنه للعلن.

ويوم أمس، أعلن لينغفارسكي، أنه سينشر نص اتفاقية شراء لقاح سبوتنيك حتى لو لم توافق روسيا على ذلك.

يذكر أن سلوفاكيا عقدت اتفاقا مع روسيا لتوريد لقاح "سبوتنيك V"، وحصلت على الدفعة الأولى من اللقاح في 1 مارس الماضي.

وأثارت الصفقة فضيحة سياسية كبرى في البلاد، نتيجة للخلافات بين مختلف القوى السياسية داخل الحكومة، حيث عارضت بعض الأحزاب شراء لقاح روسي لاعتبارات سياسية.

وأدت الفضيحة إلى استقالة وزير الصحة ماريك كرايتشي ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش، المسؤولين عن عقد الاتفاق.

وطالب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، المشرف على الصفقة، الجانب السلوفاكي بإعادة شحنة اللقاح بسبب مخالفته لشروط العقد.

المصدر: وكالات

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