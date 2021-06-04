بايدن يهنئ الرئيس الإسرائيلي الجديد

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى زعيم "حزب العمل" السابق إسحاق هيرتسوغ، مهنئا بانتخابه رئيسا لإسرائيل.

وقال بايدن في رسالته "أقدم أحر التهاني لإسحاق هيرتسوغ على انتخابه ليكون الرئيس الحادي عشر لدولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "هيرتسوغ أظهر طوال حياته المهنية التزامه الثابت بتعزيز أمن إسرائيل، ودفع الحوار، وبناء الجسور عبر المجتمع اليهودي العالمي".

وأضاف بايدن: "أنا واثق من أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل رئاسته ستستمر في النمو والتعمق".

ولم يشر بايدن إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيانه، الذي جاء بعد ساعات من إخطار زعيم المعارضة يائير لابيد الرئيس رؤوفين ريفلين بأنه شكل حكومة لتقاسم السلطة من شأنها الإطاحة بنتنياهو إذا نجحت في تجاوز تصويت بالثقة في الكنيست.

المصدر: The Hill