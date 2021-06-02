أبوه سبقه للمنصب قبل 38 عاما.. السيرة الذاتية لرئيس إسرائيل الجديد

انتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، زعيم "حزب العمل" السابق، إسحاق هيرتسوغ، لتولي منصب الرئيس الـ11 لإسرائيل.

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وحصل هيرتسوغ على 87 صوتا في البرلمان بينما حصلت منافسته، الناشطة الاجتماعية، ميريام بيريتس، على 26 صوتا.

وهيرتسوغ هو نجل الرئيس الإسرائيلي السابق، حاييم هيرتسوغ، الذي شغل المنصب من 1983 حتى 1993، وهو سيخلف الرئيس رؤوفين ريفلين، الذي ستنتهي ولايته في 9 يوليو.

وولد عام 1960 في تل أبيب لأب مولود بإيرلندا وأم من مصر، وعاش في نيويورك حينما خدم هرتسوغ الأب مندوبا دائما لإسرائيل في الأمم المتحدة لمدة 3 سنوات، وفيها تلقى تعليمه الثانوي، ولاحقا درس القانون في جامعة تل أبيب.

يعود هرتزوغ إلى عائلة سياسية بامتياز، فبعيدا عن كون والده سياسي ورئيس إسرائيل سابق، فإن عمه، أبا إيبان، كان وزير خارجية إسرائيل في ستينيات القرن الماضي، وخاله يعقوب هرتزوغ، شغل منصب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، كما عمل دبلوماسيا، فيما يعود اسم إسحاق هرتزوغ إلى جده، إسحاق إيزيك هليفي، وهو الحاخام الأكبر الأول لدولة إسرائيل.

وحصل على مقعد في الكنيست عدة مرات اعتبارا من العام 2003 من قائمة "حزب العمل"، وشغل منصب رئيس "حزب العمل" اليساري العلماني من العام 2013 و2017، كما تولى مناصب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزير الشتات والمجتمع ومكافحة معاداة السامية ووزير السكن والبناء ووزير السياحة في حكومات عدة، كما تزعم من 2015 إلى 2018 الاتحاد الصهيوني.

وبعد تهنئة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، له، قال له هيرتسوغ عقب انتخابه الأربعاء: "أتمنى أن أكون قادرا على العمل مع كل حكومة وكل رئيس وزراء".

المصدر: وكالات