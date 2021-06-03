الجيش الإسرائيلي يعترف بوفاة ضابط استخباراتي في سجن عسكري

اعترف الجيش الإسرائيلي بأن ضابطا في الاستخبارات العسكرية توفى في سجنه وسط ظروف غامضة الشهر الماضي.

وسمح الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام بنشر تقارير تؤكد أن العسكري المدان الذي تم الإعلان عن وفاته في سجن نيفي تسيديك العسكري الجديد قرب تل أبيب الشهر الماضي كان ضابطا في وحدة استخباراتية تابعة للجيش.

وحسب التقارير المنشورة، أصدرت محكمة عسكرية في سبتمبر العام الماضي حكما ضد هذا الضابط وقررت سجنه بموجب اتفاق مبرم بينه والقضاء.

وتم العثور على الضابط في حالة حرجة في زنزانته في ليلة 16 على 17 مايو، وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة، حسب التقارير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن هناك شبهات بأن وفاة الضابط المسجون يعود إلى الانتحار، لكن ذلك دون الإعلان عن سبب وفاته رسميا.

ومنع المراقب العسكري في الجيش الإسرائيلي الصحفيين من نشر تفاصيل القضية التي أدين فيها الضابط ومزيد من ملابسات وفاته.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + MIGNEWS