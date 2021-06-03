لابيد يدعو لاستبدال رئيس الكنيست قبل التصويت على حكومة جديدة

قدمت أحزاب الائتلاف الجديد في إسرائيل 61 توقيعا للمطالبة بالتصويت على رئيس جديد للكنيست، وسط مخاوف من أن الرئيس الحالي الليكودي ياريف ليفين يخطط لتأجيل التصويت على الحكومة الجديدة.

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وأفادت تقارير صحفية بأن يائير لابيد ونفتالي بينيت، رئيسي الائتلاف الجديد المعلن عنه ليلة الأربعاء، قلقان من أن ليفين يخطط لمنع إدراج التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، في جدول أعمال الكنيست، تماشيا مع محاولات الليكود لإحداث انشقاقات في صفوف الائتلاف.

يضم الائتلاف الجديد 61 من أعضاء الكنيست، وهي أقل أغلبية ممكنة في الكنيست المكون من 120 مقعدا. ويمكن لمنشق واحد أن يخرج التحالف الجديد عن مساره نظريا، ليترك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة.

المصدر: The Times of Israel