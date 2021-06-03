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إصابة 3 شرطيين بإطلاق نار في الولايات المتحدة

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إصابة 3 شرطيين بإطلاق نار في الولايات المتحدة
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أصيب 3 من رجال الشرطة بحادث إطلاق نار في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الحادث وقع مساء الأربعاء عندما أطلق مجهول النار على رجال شرطة وصلوا إلى الموقع بعد تلقي طلب استغاثة.

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة إلى الموقع وحاصروا الشقة التي اعتصم فيها مطلق النار.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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