القائمة العربية الموحدة توقع على اتفاق يمهد لتشكيل حكومة تناوب في إسرائيل

وقع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين رئيس حزب "يامينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد.

ويسابق لابيد الزمن في محاولة لبلورة اتفاقيات نهائية، قبل أن ينقضي التفويض بتشكيل الحكومة عند منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس.

وافتك لابيد توقيع منصور عباس على وثيقة تؤكد "نجاحه بتشكيل الحكومة" لتقديمها للرئيس الإسرائيلي، وذلك في ختام اجتماع عقد بمشاركة كل من بينيت ولابيد وعباس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، صورة لوثيقة قيل إنها لإعلان الحكومة الجديدة لإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء المتوقع، يائير لابيد.

وأشارت الصورة إلى أن وثيقة اتفاق تشكيل الحكومة تفتقر تواقيع 3 زعماء سياسيين وهم زعيم حزب "يامينا" اليميني، نافتالي بينيت، وجدعون ساعر، الذي يقود حزب "الأمل الجديد"، ومنصور عباس، الذي يمثل القائمة العربية الموحدة.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات لا تزال جارية بين أطراف الاتفاق حتى الآن.

المصادر: وسائل إعلام إسرائيلية