المكسيك تسجل 3269 إصابة و306 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأربعاء، تسجيلها 3269 إصابة و306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3269، مقابل 6917 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2423928 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 306 وفيات ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 228146 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وأمس أعلنت السلطات الصحية عن ارتفاع عدد الوفيات في الإحصائية بعد مراجعة للبيانات السابقة بواقع 4272 حالة.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

المصدر: "رويترز" + وكالات