حكومة ولاية النيجر في نيجيريا تؤكد خطف 136 طفلا

قال مسؤول حكومي نيجيري، الأربعاء، إن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة إسلامية في ولاية النيجر وسط البلاد، وهو أقل من التقدير الذي سبق وقدمته الحكومة الاتحادية وهو 200 تلميذ.

وهاجمت عصابة مسلحة على دراجات نارية بلدة تيجينا بالولاية يوم الأحد، فيما قال مسؤولو حكومة الولاية في الأيام التالية إنهم كانوا يتصلون بأولياء الأمور للتأكد من العدد الدقيق للأطفال المفقودين.

وأفاد الرئيس النيجيري في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين بأن أفراد الأمن يبحثون عن نحو 200 تلميذ.

وقال نائب حاكم ولاية النيجر أحمد محمد كتسو للصحفيين إن عدد الأطفال المفقودين تم تحديده.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مينا عاصمة الولاية: "يمكننا الآن تأكيد اختطاف 136 تلميذا في المجمل".

وتقول السلطات إن عصابات إجرامية، تنفذ عمليات خطف من أجل الحصول على فدية، قامت بسلسلة من المداهمات على مدارس وجامعات في شمال نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية وخطفت خلالها أكثر من 800 طالب منذ ديسمبر.

المصدر: "رويترز"