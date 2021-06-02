طوابير من السيارات تصطف عند محطات وقود العاصمة الإيرانية بسبب حريق مصفاة طهران

أفاد مراسل RT في إيران، بأن طوابير من السيارات تصطف أمام محطات الوقود في عدة مناطق من العاصمة الإيرانية نتيجة اندلاع الحرائق بمصفاة طهران.

وقال إن الشرطة تطالب المواطنين بعدم التوجه إلى محطات وتؤكد أنه لن تكون هناك أي مشكلة في تأمين الوقود.

وفي السياق، أكدت العلاقات العامة لمصفاة طهران في بيان إنه "من أجل الحفاظ على سلامة وحدات التكرير وضمان سلامة القوى العاملة العاملة في المصفاة، ستبقى المنشأة خارج دائرة الإنتاج مؤقتا وستعود للعمل بمجرد حل المشكلة الناجمة عن الحريق".

وأكدت أن "لا علاقة لهذا الحادث باحتياطيات المصفاة من البنزين ولن تكون هناك مشكلة في إمداد مدينة طهران بالبنزين".

المصدر: RT