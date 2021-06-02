كوندوليزا رايس: ترامب كان ناجحا كسياسي

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، إن الرئيس السابق دونالد ترامب كان ناجحا كسياسي بسبب قدرته على التواصل مع الأمريكيين الذين شعروا بأنهم "منبوذون".

وقالت رايس في تصريح إن "الظروف هي التي أنتجت زعيما شعبويا، لم يكن في الحكومة من قبل، وهذا الأمر لم نعره الكثير من الاهتمام"، مضيفة: "لقد لمس (ترامب) مشاعر الناس الذين شعروا بالإهمال بسبب العولمة والذين شعروا بالضعف من قبل النخب".

وطلبت رايس من الرئيس الأمريكي أن "يتحدث أولا وقبل كل شيء بلغة الوحدة ولغة التعاطف.. فعلى الرئيس أن يتحدث إلى كل الأمريكيين وليس فقط الذين قد يتفقون معه".

المصدر: The Hill