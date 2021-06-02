جنرال أمريكي متقاعد: الروس يحترمون القوة وحدها!

دعا الجنرال الأمريكي المتقاعد، بين هودجز، الولايات المتحدة للتركيز على موازنة القوى في البحر الأسود، وكشف عما سماه "الخطأ الأكبر" الذي ترتكبه بلاده في محادثاتها مع روسيا.

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ونقلت مجلة National Review عن هودجز قوله إن البحر الأسود يعتبر "مرجل المنافسة" بين روسيا والدول الغربية، لأن موسكو ترى فيه نقطة الانطلاق في تحقيق مخططاتها في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز والبلقان، إلى جانب شرق البحر المتوسط وإفريقيا.

وادعى هودجز في هذا السياق أن دعم روسيا للسلطة القائمة في سوريا كان مستحيلا لولا قيامها بـ "ضم" شبه جزيرة القرم عام 2014، كما ذكّر بوجود قوات روسية لحفظ السلام في ترانسنيستريا (مولدوفا).

وتابع الجنرال الأمريكي السابق: "هذه هي منافسة القوة الحقيقية، لكن الغرب لا يولي أي اهتمام لها، ولا أدري لماذا؟".

وأردف هودجز أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حاول بناء التعامل مع روسيا على نفس المبادئ التي كان يبني عليها علاقاته مع الدول الأوروبية، لكن "اتضح أن كل ما يهمهم (الروس) هو الانتصار، وهم لا يتقهقرون أبدا، بل بإمكانهم أن يتوقفوا.. لمعاودة سيرهم إلى الأمام".

واعتبر الجنرال المتقاعد أن على الولايات المتحدة أن تتعاون في بلورة علاقاتها مع موسكو مع حلفاء واشنطن الأوروبيين، الذين قد أدركوا حجم "التهديد" الناجم عن روسيا، داعيا إدارة الرئيس جو بايدن إلى خوض حواره مع بوتين من موقع قوة، لأن الروس "يحترمون القوة وحدها"، على حد تعبيره.

المصدر: "نوفوستي"