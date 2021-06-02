تركيا تدعو إسرائيل للتخلي عن "سياساتها الخاطئة" إن رغبت بعلاقات جيدة معها

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه أيا كانت الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل، عليها التخلي عن السياسات الخاطئة، إن كانت ترغب في علاقات جيدة مع تركيا.

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وأضاف أوغلو في تصريحات، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التوغولي، روبرت دوسي، بالعاصمة أنقرة: "ليس المهم من سيشكل الحكومة في إسرائيل، إنما المهم نوع السياسة التي ستتبعها، وأيا كان شكل الحكومة الإسرائيلية عليها التخلي عن السياسات الخاطئة في المقام الأول، إن كانت ترغب في علاقات جيدة معنا".

وأكد أوغلو، أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حل الدولتين، والعودة إلى مفاوضات السلام مجددا".

وأشار إلى "استمرار السلطات الإسرائيلية في إنشاء المستوطنات غير الشرعية، والسعي لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية"، داعيا إياها إلى التراجع عن هذه الخطوات، و"الكف عن الإجراءات التي تستنزف الوضع السياسي للقدس".

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن "تراجع إسرائيل عن سياساتها الخاطئة سيساهم في تحسين علاقاتها مع دول كثيرة، وليس مع تركيا فحسب".

وأوضح أن النقاط التي ذكرها أعلاه هي تطلعات المجتمع الدولي كافة من إسرائيل، وليس تركيا فقط.

المصدر: "الأناضول"