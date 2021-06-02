قطيع من الفيلة يقترب من مدينة رئيسية صينية ويهدد السكان (صور+فيديو)

اقترب قطيع مؤلف من 15 فيلا بريا من مدينة كونمينغ الصينية، بعد أن قطع مسافة 500 كم قادما من محمية طبيعية بجنوب غرب الصين، وسارعت السلطات لإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان.

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وقالت سلطات الحياة البرية الصينية إنها لا تعرف سبب مغادرة القطيع لمحمية طبيعية العام الماضي بالقرب من مدينة بوير، التي تشتهر بزراعة الشاي.

وكان القطيع يضم 16 فيلا، لكن الحكومة قالت إن اثنين عادا إلى المحمية، وولدت أنثى فيل أثناء المشي.

ومنعت السلطات حركة المرور في الطرق بينما كانت الأفيال تعبر، ووضعت حواجز، وتستخدم الطعام لمحاولة إبعاد القطيع عن كونمينغ والمناطق المأهولة الأخرى.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية إن القطيع تواجد اليوم الأربعاء، في منطقة يوكسي على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة كونمينغ، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

AP

وقال تشين مينغيونغ، خبير الأفيال الآسيوي الذي أجرت معه "شينخوا" مقابلة، إن هذه الواقعة تمثل أطول مسافة تقطعها أفيال برية في تاريخ الصين.

وأضاف :"قد يكون الفيل قائد القطيع يفتقر إلى الخبرة، وقاد المجموعة بأكملها في طريق خاطئ".

وقالت "شينخوا" إن قوة عمل قوامها 360 شخصا على متن 76 سيارة وتسع طائرات مسيرة تتعقب الفيلة.

وتجولت الفيلة في شوارع بلدة إيشان لمدة ست ساعات، بعد تحذير السكان من مغادرة منازلهم، وفقا لـ"شينخوا".

وتقدر الأضرار التي الحقتها الفيلة بالأراضي الزراعية بنحو 6.8 مليون يوان (1.1 مليون دولار).

AP

المصدر: "أسوشيتد برس"