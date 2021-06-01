كوريا الشمالية تستحدث منصب "الأمين الأول" في القواعد المنقحة للحزب الحاكم

استحدثت كوريا الشمالية منصب "الأمين الأول" لحزب العمال الحاكم، ليكون في المركز الثاني بعد الزعيم كيم جونغ أون، ومن المتوقع أن يتولى أحد المساعدين المقربين من كيم المنصب الجديد.

وقالت المصادر إن "هذا المنصب تم إنشاؤه بعد المؤتمر الحزبي النادر الذي انعقد في يناير وتم خلاله مراجعة قواعد الحزب، لتتضمن فقرة تشير إلى أن اللجنة المركزية للحزب يجب أن تنتخب الأمين الأول".

وفي نفس المؤتمر، تم انتخاب كيم ليصبح الأمين العام للحزب.

وقد حمل كيم لقب الأمين الأول للحزب بين عامي 2012 و2016.

ويبدو أن إنشاء هذا المنصب يهدف إلى تخفيف العبء عن كيم في إدارة شؤون الحزب.

وقالت المصادر إن الشخص المنتخب لهذا المنصب يمكنه ترؤس اجتماعات الحزب الرئيسية نيابة عن الزعيم.

وبالنظر إلى أن المنصب الجديد يحمل كلمة "الأول"، فيبدو أنه يمثل المركز الثاني في كوريا الشمالية بعد الزعيم.

وقالت المصادر إن جو يونغ - وون، المساعد المقرب من كيم والعضو الحالي في المكتب السياسي، يبدو أنه قد تم انتخابه لهذا المنصب.

المصدر: "يونهاب"