سلوفاكيا تبدأ بتسجيل الراغبين في التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

ذكر وزير الصحة السلوفاكي، فلاديمير لينغفاردسكي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية بدأت تسجيل الراغبين في تلقي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وقال لينغفاردسكي، في تصريح صحفي، إنه "بدأت في سلوفاكيا عملية تسجيل الراغبين في التطعيم بلقاح سبوتنيك V"، موضحا أنه تجري في الموقع الحكومي الخاص بمكافحة الفيروس.

وأوضح أن عملية التطعيم باللقاح الروسي ستنطلق يوم 7 يونيو وستطاف كل أنحاء البلاد، ليكن التلقيح بإمكان المواطنين في العمر بين 18 إلى 60 عاما.

وأطلقت سلوفاكيا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يوم 26 ديسمبر 2020 ويشمل برنامج التطعيم حاليا 4 لقاحات وهي لشركتي "فايزر" الأمريكية و"وبيونتيك" الألمانية، ولشركة "مودينا" الأمريكية، ولشركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية كذلك، و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

ويمثل "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية.

المصدر: وكالات