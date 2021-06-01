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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة
Reuters
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قال موقع "والا" العبري إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة يتم فيها بحث الملف الإيراني والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي والتطورات في المنطقة.

وقال باراك رافيد، مراسل الموقع الإسرائيلي، إن غانتس هو من طلب زيارة واشنطن، مشيرا إلى أن المحادثات ستركز على استكمال بناء القبة الحديدية في إسرائيل وتأمين الذخيرة لها.

وأضاف: "دائما ما تثار القضية الإيرانية في الأحاديث، لكن حسب معلوماتي فإن سبب زيارة غانتس لواشنطن ليست إيران".

المصدر: RT

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