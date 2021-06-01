وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

قال موقع "والا" العبري إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة يتم فيها بحث الملف الإيراني والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي والتطورات في المنطقة.

وقال باراك رافيد، مراسل الموقع الإسرائيلي، إن غانتس هو من طلب زيارة واشنطن، مشيرا إلى أن المحادثات ستركز على استكمال بناء القبة الحديدية في إسرائيل وتأمين الذخيرة لها.

הביקור של גנץ בוושינגטון (אליו להבנתי הוא ביקש מיוזמתו להגיע) אמור להתמקד בשיחות על סיוע להשלמת מלאים של כיפת ברזל ותחמושת. זו המטרה המרכזית. הנושא האיראני תמיד עולה בשיחות, אבל מהמידע שבידיי זו לא הסיבה לנסיעה — Barak Ravid (@BarakRavid) June 1, 2021

وأضاف: "دائما ما تثار القضية الإيرانية في الأحاديث، لكن حسب معلوماتي فإن سبب زيارة غانتس لواشنطن ليست إيران".

المصدر: RT