بريطانيا.. لا وفيات جديدة بكورونا لأول مرة منذ مارس 2020

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 3165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بينما لم يتم رصد أي وفيات جديدة جراء المرض، لأول مرة منذ مارس عام 2020.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3165 مقابل 3240 الأحد و3383 الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4490438 إصابة.

وذكرت الوزارة أنها لم ترصد خلال يوم أي وفاة ناجمة عن المرض، بينما تم تسجيل 6 حالات يوم الأحد وحالة واحدة يوم الاثنين، ليبقى عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127782 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 39.477 مليون شخص، بينهم أكثر من 25.734 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT