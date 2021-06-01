إسبانيا تأمل في عودة العلاقة مع المغرب إلى طبيعتها

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن إسبانيا تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها "في غضون ساعات".

جاء ذلك بعد قليل من رفض محكمة إسبانية احتجاز إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو.

وأشارت المتحدثة ماريا خيسوس مونتيرو إلى أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى إسباني بعد إصابته بكوفيد-19، من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.

المصدر: "رويترز"